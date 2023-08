Il maltempo preoccupa il Piemonte: allerta arancione sulle pianure e bacini di Bormida e Belbo

Dopo una settimana di caldo, il maltempo è arrivato in Piemonte. Ieri le prime piogge hanno fatto capolino in Granda, dove, i fenomeni piovosi hanno iniziato a intensificarsi nella prima serata.

Flagellate dal maltempo e dalle forti raffiche di vento diverse zone dell'alessandrino e del vercellese, dove sono arrivati anche i rinforzi dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

Visti i fenomeni attesi, per la giornata di oggi, lunedì 28 agosto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso l’allerta arancione per rischio idrogeologico sulle pianure e bacini di Bormida, Belbo e Orba con possibili allagamenti e attivazione di fenomeni di versante.

In giallo tutte le altre aree del Piemonte. E proprio in relazione al maltempo e al peggiorare delle previsioni meteo il Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha ricordato: "L’attenzione resta massima e ricordiamo a tutti prudenza”.

Ieri sera, domenica 27 agosto, le prime avvisaglie con un forte temporale che si è abbattuto sull'albese, in particolare il capoluogo, dalle 20 alle 22, dove sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco per la segnalazione di qualche allagamento Per fortuna, nessun danno rilevante.

La perturbazione si è fatta più intensa durante le ore notturne: su Cuneo è piovuto tutta la notte, ma anche in questo caso è stata finora piuttosto contenuta, con scrosci intensi alternati ad ore di pioggia normale.