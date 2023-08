L'allerta rimane gialla sulla Granda, ma riapre il Colle dell'Agnello

Sarà riaperto al transito dalle 15,30 di oggi lunedì 28 agosto il Colle dell’Agnello in alta valle Varaita che la Provincia ha chiuso dalla prima mattinata per neve. Conclusi i lavori di sgombero della carreggiata e ripristinate le condizioni di sicurezza sul valico internazionale.



Il consigliere provinciale delegato Silvano Dovetta: “L’intervento si è svolto con la massima efficienza da parte dei capi cantonieri, capi reparto e personale operativo subito presenti sul posto. Grazie, quindi, a tutti coloro che presidiano tutti i giorni il nostro territorio, anche quello più montano dove è arrivata la neve anche ad agosto. Il loro pronto intervento ha permesso di riportare in sicurezza la strada con la massima tempestività”.



Nel frattempo migliorano le condizioni meteo, ma resta ancora l’allerta gialla su tutta la Granda e sul Piemonte, come segnalato dal bollettino Arpa Piemonte (vedi allegato) “per locali allagamenti e isolati fenomeni di versante”. Per oggi pomeriggio Arpa prevede ancora “temporali sparsi sulla regione, di intensità moderata o forte, con picchi anche molto forti, associati a raffiche di vento e fulminazioni sulle zone orientali e meridionali. Precipitazioni in attenuazione nella notte e successivo esaurimento”. Da martedì allerta gialla ancora per le valli Tanaro, Belbo e Bormida.