Legambiente Langhe e Roero, da più di 20 anni sul territorio: "Abbiamo bisogno di volontari ed energie nuove"

Un impegno e una passione per la salvaguardia ambientale che va avanti da più di 20 anni per Legambiente Langhe Roero, e soprattutto un’iniziativa nazionale di volontariato ambientale “Puliamo il mondo”, che ogni anno a settembre chiama a raccolta cittadini di tutte le età, scuole, associazioni e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Numerosissime le attività che, dall’inizio dell’anno, hanno visto protagonisti i volontari dell'associazione. Sono stati ripuliti i margini della strada provinciale 32 a Dogliani nei pressi del Cippo ai Caduti dell'eccidio della Martina del 1944, a Bra, invece, ha avuto molto successo la raccolta collettiva di mozziconi di sigaretta in via Piumati.

Una gran quantità di materiali è stata inoltre recuperata nella zona antistante l’arcata moresca del ponte Carlo Alberto sul Tanaro a La Morra mentre il record è stato raggiunto ad aprile a Verduno nella zona dell’ex Ristorante La Cascata, dove una decina di associazioni e numerosi volontari hanno raccolto oltre 2 tonnellate di materiali che da tempo giacevano nei boschi di località Gurey. Per studiare l’impatto dei rifiuti abbandonati sui delicati ecosistemi idrici, i volontari hanno avviato anche un programma di monitoraggio alla spiaggia dei Cristalli, in riva al Tanaro, inserendo il sito nella campagna nazionale di Legambiente “Cittadini per la scienza - River Litter”.

Il lavoro da fare è ancora tanto e un aiuto con una buona dose di passione è sempre una risorsa, come spiega Margherita Demichelis, vicepresidente dell’associazione: “Legambiente è sempre alla ricerca di volontari che abbiano a cuore il tema ambientale e a cui piaccia dedicare una parte del proprio tempo alla cura dell’ambiente. Non occorre possedere particolari caratteristiche personali per lavorare insieme a noi. L’associazione realizza diverse attività, quindi è possibile trovare quella è maggiormente nelle proprie corde".

Il suo incontro con Legambiente è avvenuto una decina di anni fa e il volontariato ambientale ha, per lei, anche motivazioni profonde, come racconta: "Ho conosciuto Legambiente per un problema ambientale locale e ne faccio parte da una decina di anni. Essere un buon volontario vuol dire innanzitutto mettersi a disposizione della comunità senza pretendere nulla in cambio. A 75 anni, la mia motivazione è particolare, dopo aver preso atto che la mia generazione ha compiuto molti errori sull’ambiente, ho ritenuto, infatti, doveroso dedicare una parte del mio tempo per tentare, almeno in parte di rimediare. Consiglio vivamente a tutti di provare questa esperienza".