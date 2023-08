Lutto a Bene Vagienna: si è spento Elio Botto, ex consigliere comunale

Un lutto ha colpito nelle scorse ore la comunità di Bene Vagienna: si è infatti spento l'avvocato Elio Botto, già membro del locale Consiglio Comunale negli anni 2000 e oggi titolare di uno studio legale nello stesso comune, dopo una carriera lavorativa a Mondovì.



Fu per due scadenze elettorali, nel 2002 e nel 2007, candidato Sindaco senza riuscire a farsi eleggere primo cittadino, ma, come detto, entrando nell'assemblea cittadina.



In particolare nella prima occasione Botto sfiorò il rispettabile risultato del 43% dei voti, che però non gli bastò per battere il diretto concorrente Sebastiano Gazzera, attestatosi sopra il 57% di suffragi.



Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli delle esequie.