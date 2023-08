Perse 100 pecore per l'attacco di un lupo a Prato Nevoso, Matteo ringrazia chi lo ha aiutato: "Con voi sarà un po' più facile ripartire" (VIDEO)

Era successo nel pomeriggio di sabato 12 agosto nella zona del Mondolè, a Prato Nevoso, comune di Frabosa Sottana, quando in pochi minuti il giovane pastore Matteo Bestiale, 21 anni, al pascolo con il suo gregge di pecore e capre si era visto decimare le bestie per l’improvviso attacco di un lupo. L’animale, avvicinandosi troppo al gregge, aveva provocato un fuggi fuggi generale con la conseguenza che un centinaio di capi erano precipitati in un canalone morendo sul colpo.

La sua vicenda aveva colpito molto l’opinione pubblica, in particolare gli amici. Nato e residente a Monastero Vasco, diploma in Agraria, Matteo ha ricevuto in dono le prime due capre quando aveva 12 anni. Piano piano sono diventate una ventina, poi un centinaio. Un anno fa ha ampliato il numero con il gregge del pastore anziano Michele Baracco. Le alleva in alpeggio, le munge e fa i formaggi tramite l'azienda agricola 'Casa Frescu' di Frabosa Sottana.

Di qui l’idea degli amici di lanciare una raccolta fondi in suo sostegno attivata sulla piattaforma GoFundMe che che in appena 21 ore aveva raccolto oltre 3.600 euro, con 117 donazioni. Lui, intanto, non ha mai mollato la zona dell’alpeggio, pronto a difendere quel che gli resta del suo gregge da eventuali altri attacchi da parte di lupi.

Da Alba era arrivata un’altra bellissima notizia, con gli harleysti del gruppp Alba Chapter che hanno donato 1000 euro, portati personalmente a Frabosa Sottana nella giornata di mercoledì 23 agosto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Adriano Bertolino, del consigliere regionale Paolo Bongioanni e della mamma del pastore. Mentre lui continuava a restare in quota, ringraziando i donatori con una telefonata.

Oggi, a distanza di 15 giorni, Matteo Pastore, sempre in quota e sempre tra il suo gregge, ha voluto ringraziare personalmente chi lo ha così tanto aiutato in questo difficile momento. Lo ha fatto tramite un’amica, che lo ha raggiunto sui monti di Prato Nevoso girando il video che vi proponiamo.

“Matteo vuole ringraziare per tutto l'affetto, gli aiuti e il sostegno arrivatogli in questi giorni – ci scrive la ragazza - . Un grazie di cuore, sentito e sincero. Lui non si dimenticherà mai di questo momento della sua vita, sia come disavventura, che per tutto il bene che gli è capitato inaspettatamente. Anche gli amici, nuovi e vecchi e i semplici conoscenti speriamo non si scordino della gente di montagna che fa tanti sacrifici per mantenere la tradizione e il territorio. Viva la gente di montagna!”.