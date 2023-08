Sacha trasferito nel carcere Le Vallette a Torino, il legale: “Attuato il protocollo dell’Asl”

Nessun gesto anticonservativo e nemmeno un comportamento riprovevole dietro al trasferimento di Sacha Chang dal carcere di Cerialdo alla casa circondariale "Lo Russo e Cutugno" nel quartiere Le Vallette a Torino, avvenuto giovedì scorso. Questo quanto fa sapere l'avvocato Gabriele Carazza che, insieme al collega di studio Luca Borsarelli, difende il 21enne olandese indagato per il duplice omicidio del padre e dell’amico di famiglia.

“Il suo trasferimento era già preventivato – ha spiegato Carazza -. L’Asl e la casa circondariale azionano questo protocollo per il benessere e la tutela della salute del detenuto quando ci si rende conto che il soggetto potrebbe risultare essere affetto da qualche patologia psichiatrica. Sacha ora è in osservazione a Torino, dove l’infermeria è più attrezzata per questo genere di ospiti. Una scelta presa anche a seguito del suo ritrovamento in mezzo ai boschi: le sue condizioni di salute erano un po’ critiche”.

Uno spostamento, quindi, che è stato messo in atto per la tutela psicofisica del ragazzo. “Alla casa circondariale di Cerialdo – prosegue il difensore - è stato seguito molto bene. Tutti hanno avuto molta premura nei suoi confronti. Infatti Sacha non ha mai manifestato la volontà di voler andare via o di essere traferito. Lo spostamento è una valutazione proprio nel suo interesse”. A Torino il giovane potrà stare per massimo un mese, poi tornerà al Cerialdo: proprio come prevede il protocollo.

Il Gip cuneese, la dottoressa Daniela Tornesi, aveva accordato i colloqui telefonici tra Sacha e la madre che, tornata in Olanda, oltre a dover recuperare la relazione di una visita dove si parlerebbe dei problemi psichici del figlio, deve ora pensare a organizzare i funerali del marito. La Procura ha concesso il nullaosta per il rimpatrio della salma.

Al momento, fa sapere il legale, in contatto con la donna quotidianamente, non c’è nessun ritorno programmato in Italia. “Ho tranquillizzato la madre circa il trasferimento del figlio presso la casa circondariale di Torino. Per lei l’importante è che suo figlio stia bene”, ha concluso l’avvocato Carazza.