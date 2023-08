I vantaggi di scegliere una Ducati usata da Ducati Alessandria

L’estate è il momento ideale per avventurarsi sulla strada a bordo della propria moto, lasciando alle spalle la routine quotidiana. Sia per i motociclisti esperti sia per chi intende avvicinarsi per la prima al mondo delle due ruote, scegliere la moto giusta può trasformare una semplice gita in un’avventura indimenticabile. Ecco perché affidarsi ai professionisti di Ducati Alessandria può essere la scelta giusta per essere indirizzati sul modello più adatto a prestazioni, comfort e stile desiderato, oltre che su una ricca serie di vantaggi dati dal programma Ducati Approved.

Esperienza di acquisto unica e personalizzata

Ducati Alessandria è il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di Ducati nel capoluogo piemontese. Situata in via Marengo 181, in una location prestigiosa disposta su due piani, la concessionaria è presieduta da Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria. Varcando la soglia dello store, ci si immerge nell’universo delle leggendarie moto Ducati che uniscono passione, performance e prestazioni eccezionali. Sotto l’attenta guida del team, composto da professionisti appassionati sempre pronti ad ascoltare le esigenze dei clienti e consigliarli nella scelta della motocicletta perfetta, è possibile scoprire da vicino le superbike, come la Panigale, che incarnano l’eccellenza tecnica e la potenza delle corse, ma anche le versatili Multistrada, che offrono comfort e flessibilità per le avventure su strada e fuoristrada. Senza dimenticare gli Scrambler®, perfetti per i viaggi in città e le strade tortuose, oppure le audaci cruiser Diavel, che combinano l’eleganza e il potere dirompente.

Ducati Usata: con Ducati Approved è più facile trovare l’occasione giusta

All’interno dello showroom Ducati Alessandria, dealer monomarca di 430 m², oltre alla possibilità di ammirare l’intera gamma dei modelli Ducati e Scrambler®, è disponibile una vasta selezione di Ducati Usate, abbigliamento e accessori. E quando si parla di Usato, merita una menzione speciale il programma Ducati Approved, che garantisce meno di 6 anni dalla prima immatricolazione, un chilometraggio inferiore a 50.000 km e una lunga checklist di controlli accurati e approfonditi. Prima di mettere in vendita una Ducati Usata, infatti, i tecnici qualificati dei Ducati Service eseguono 35 controlli specifici su motore, freni, ciclistica, sospensioni, elettronica e dispositivi tecnologici. Inoltre, verificano il livello di usura delle parti di scorrimento e consumabili, si accertano che siano stati usati solo ricambi originali e che siano stati eseguiti tutti gli interventi di manutenzione programmata.

Ducati Usata Certificata e Garantita

Scegliere una Ducati Approved da Ducati Alessandria offre 12 o 24 mesi di garanzia con chilometraggio illimitato, soccorso stradale in tutta Europa e assistenza con utilizzo esclusivo di ricambi originali garantiti dal programma Fast Delivery. Tutti i costi di materiali e manodopera per la manutenzione sono integralmente coperti dal programma; solo a partire da una percorrenza totale superiore a 50.000 km, e solo per i costi relativi ai materiali, la quota sarà rimborsata parzialmente, in proporzione al chilometraggio effettuato al momento del guasto. Solo le moto per cui siano passati meno di 6 anni dalla prima immatricolazione e con un chilometraggio inferiore a 50.000 km possono diventare un usato certificato Ducati Approved. Ogni moto, per ottenere la certificazione, deve superare 35 controlli operati da tecnici qualificati Ducati Service. Scegliere una moto Ducati Approved, significa poter contare sulla certezza di avere sempre Ducati al proprio fianco. L’Usato Ducati Approved, infine, non teme il tempo: può essere garantito per altri 12 mesi, alle medesime condizioni e con gli stessi livelli di copertura, grazie a Ducati Approved Plus 12. L’estensione di garanzia può essere richiesta prima della sua scadenza su tutte le moto Ducati Approved che abbiano meno di 7 anni dalla prima data di immatricolazione e un chilometraggio inferiore a 70.000 km.

Lo showroom Ducati Alessandria è aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Il Service è operativo dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18.30. Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito ducatialessandria.it, le pagine Facebook e Instagram.