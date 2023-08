Cuneo, a Palazzo Santa Croce la mostra "Verde clandestino"

È opinione comune che il verde spontaneo nelle città crei disordine e sporcizia, per cui si chiede alle Amministrazioni di intervenire con il taglio o il diserbo. È vero che le erbe spontanee lungo le strade possono dare l’impressione di mancanza di decoro e di trascuratezza, ma questi vegetali sono spesso fonte di preziose sorprese che purtroppo non conosciamo.

La mostra “Verde clandestino” - dal titolo del libro omonimo scritto dal fotografo e giornalista Fabio Balocco e edito dalla Neos Edizioni di Torino - organizzata dal Coordinamento delle Associazioni ambientaliste cuneesi con il patrocinio del Comune di Cuneo, si prefigge lo scopo, attraverso immagini e testi, di educare i cittadini a conoscere l’importanza sotto vari aspetti della natura spontanea in ambito urbano, quella che viene anche definita “flora urbica”.

Il termine “clandestino” vuole richiamare il verde spontaneo che riesce a germinare e crescere in città in ambienti tutt’altro che favorevoli, in contrapposizione con il verde immesso e curato dall’uomo.

La mostra, con ingresso libero, sarà esposta a Cuneo nel Palazzo Santa Croce, in via Santa Croce 6, e sarà inaugurata il giorno 8 settembre alle ore 18. Sarà possibile visitarla fino al 30 settembre con i seguenti orari: giovedì e venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 15-19.