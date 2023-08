Cuneo, da settembre a dicembre la mostra sotto i portici dell'artista Fabrizio Oberti

Da settembre a dicembre, l’artista Fabrizio Oberti presenta i nuovi lavori di paesaggio e non solo, presso la vetrina al pilastro di Piazza Europa 15 a Cuneo (visitabile tutti i giorni H 24) e presso la mostra permanente di Madonna dell’Olmo in Via Valle Po 95 (visitabile tutti i sabati dalle 16:00 alle 19:30, festivi e fuori orario su appuntamento al 3805309383 – ingresso libero).

Le nuove opere presentano una matericità pittorica ancor più accentuata rispetto a quelle di precedente esecuzione, dettata da una maggior rapidità del gesto e da una più libera espressività, condizioni che donano ai dipinti una luce ad un cromatismo molto intensi, senza mai abbandonare la tematica di fondo che ormai da molti anni Oberti porta avanti oltre alla ricerca tecnica e artistica e cioè quella della piccolezza dell’uomo difronte alla potenza dell’universo naturale e la relativa convivenza che il mondo antropico cerca di mettere in atto con sempre maggior difficoltà al cospetto di quello della natura.