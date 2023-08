Ricollocazione scuole a Ceva, l'opposizione: "Perplessi, ma attendiamo di vedere il progetto"

Il Sindaco Bezzone a dieci mesi dalle prossime elezioni ritrova rinnovato vigore progettuale, risultando carente sull’ordinaria amministrazione della città, lanciando il nuovo progetto per la ricollocazione delle scuole.

Nell’estate del 2021 lanciò il progetto per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia nell’area dell’ex Alpilegno, progetto che, per fortuna è naufragato e per due anni la ricollocazione delle scuole è stata accantonata, evidentemente. Allora manifestammo la nostra contrarietà al luogo ed al metodo.

Ribadiamo la nostra contrarietà al metodo, decisioni di tale portata, soprattutto se non manifestate nel programma elettorale con il quale si riceve il mandato dai cittadini, devono, secondo noi, essere ampiamente condivise con il Consiglio Comunale e con i cittadini. In merito al luogo, possiamo esprimere perplessità sulla problematica della viabilità, ma in merito, ovviamente, ci affidiamo ai professionisti che lavoreranno alla progettazione. Invece dobbiamo rilevare una incoerenza programmatica del nostro primo cittadino: nel Consiglio Comunale dove si discusse del progetto, quando il Sindaco affermò che non vi erano altri siti idonei a costruire il nuovo Asilo, se non l’area ex Alpilegno, e invitò il gruppo di opposizione a proporre un sito, chiedemmo se era stato valutato proprio il terreno dove oggi viene proposta la ricollocazione ed il Sindaco rispose testualmente: ”a seguito di sopralluogo è emerso che non vi è la metratura sufficiente e pertanto non è di dimensioni idonee”.

Quindi se la logica ha ancora un senso, dove il Sindaco dichiarava che non vi era metratura sufficiente per realizzare la Scuola dell’Infanzia due anni fa, oggi, invece lo spazio è sufficiente per realizzare ben due scuole, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Esprimendo quindi perplessità in merito, non abbiamo pregiudizialità ma attendiamo di vedere il progetto, ribandendo che, secondo noi bisognerebbe, dopo tanti anni, mettere mano al Piano Regolatore della Città.

Il gruppo Una svolta per Ceva