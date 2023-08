Rifreddo ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio di don Angelo Vincenti

C’era praticamente tutto il paese ieri, domenica 27 agosto, nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Rifreddo, per festeggiare i 50 anni di sacerdozio di don Angelo Vincenti. Una cerimonia che ha visto anche, per la prima volta, la celebrazione della Festa di Maria Regina e le coppie di sposi rifreddesi che festeggiano le ricorrenze di anni tondi (cinque, dieci e così via) delle loro unioni.

Il tutto è partito con i labari delle varie associazioni e il sindaco Cesare Cavallo che hanno fatto il loro ingresso in chiesa dando così una veste formale alle celebrazioni. Celebrazioni che hanno poi visto la santa messa, l’istituzione della Festa della di Maria Regine e gli auguri alle tante coppie intervenute. Proprio su questo fronte va fatto notare come in chiesa ci fossero anche persone unite in matrimonio anche di da ben 55 anni.

Chiusa la celebrazione si è aperta la sessione dedicata ai festeggiamenti per i 50 anni di sacerdozio di don Angelo. A prendere la parola per le celebrazioni è stato il sindaco Cesare Cavallo che ha dapprima ricordato come il parroco abbia prestato servizio in diverse parrocchie, ma anche la sua opera missionaria in Brasile.

In segno di riconoscimento a don Angelo è poi stata consegnata una pergamena ricordo e omaggiata una raccolta fondi per le comunità di Palmares, nel Nordest brasiliano. Per concludere degnamente la giornata ci sì e poi ritrovati del salone parrocchiale per un momento conviviale e per mangiare una fetta della bella torta fatta appositamente per il 50 di sacerdozio.