Aperte a Cuneo le selezioni per il corso ITS di Tecnico esperto di Gestione Qualità e Trasformazione Ortofrutticola

Un Tecnico esperto di Gestione Qualità e Trasformazione Ortofrutticola possiede competenze specifiche per l'intero processo di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, dalla fase di selezione avanzata fino alla distribuzione finale e che ha una conoscenza approfondita del processo produttivo e della gestione qualitativa, comprese le certificazioni obbligatorie e volontarie.

Sono aperte le iscrizioni per il corso ITS della trasformazione ortofrutticola (https://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/diventero-tecnico-trasformazione-ortofrutticola/).

Il corso offre la possibilità, al termine, di lavorare sia nelle industrie agroalimentari, agro-industriali, nelle piccole medie imprese del settore così come la possibilità di gestire una propria attività occupandosi anche di tutte le attività collaterali relative al mondo della trasformazione ortofrutticola.

I percorsi ITS sono dei percorsi di alta specializzazione tecnologica in grado di rispondere alla domanda di personale qualificato delle imprese e con un elevato tasso occupazionale post-diploma. I percorsi sono gratuiti, in quanto interamente finanziati dall’FSE e dal MIUR e sono rivolti a giovani adulti (>18 anni) disoccupati e occupati in possesso del diploma di scuola media superiore o di una laurea universitaria e interessati a sviluppare una formazione tecnico pratico del settore dell’agroalimentare.

Il corso, che si terrà a Cuneo, è erogato dalla Fondazione Agroalimentare del Piemonte, ha una durata di 1800 ore, si sviluppa su due anni formativi e presenta i seguenti punti di forza:

680 ore di stage presso aziende del settore agroalimentare a livello regionale, nazionale ed estero

320 ore di lezione nei vari laboratori tra cui quello tecnologico “Giuseppe Nicola” dove sarà possibile trasformare direttamente le materie prime ortofrutticole.

possibilità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e dirigenti delle aziende grazie alle numerose visite didattiche

70% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro.

possibilità di svolgere il percorso in Apprendistato di Alta formazione.

È prevista la possibilità di individualizzare il proprio percorso sia andando a definire un progetto professionale personale (anche con l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e orientate all'apprendimento tramite l'esperienza diretta), sia a seguito di riconoscimento di crediti formativi in ingresso per possesso di competenze certificate formalmente attinenti ai contenuti del corso. Inoltre, i diplomati agrotecnici, periti agrari e laureati nel settore agrario, agroalimentare e ambientale (vecchio e nuovo ordinamento) iscritti al corso ITS possono ottenere il riconoscimento dell'attività di praticantato richiesta per l'iscrizione al collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Ciò consente loro di esercitare la libera professione nel campo agroalimentare.

Per informazioni e iscrizioni https://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/diventero-tecnico-trasformazione-ortofrutticola/ oppure si può telefonare allo 0171.696147 o inviare una mail a: sede_cuneo@its-agroalimentarepiemonte.it

L'avvio del corso è vincolato all'approvazione e finanziamento della Regione Piemonte e del Ministero dell'Istruzione.