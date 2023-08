Cuneo: al Rondò dei Talenti il progetto "Cultura per la scuola"

Anche quest’anno il Comune di Cuneo organizza una giornata di presentazione dell'offerta didattica erogata alle scuole di ogni ordine grado sul territorio del Comune. Novità di quest’anno: un OPEN DAY che raccoglierà in un’unica data e in un’unica sede i Servizi Culturali e Ambientali del Comune insieme ad alcune Istituzioni Culturali cittadine.



"Cultura per la scuola" si svolgerà presso il Rondò dei Talenti (sala incontri terzo piano) mercoledì 6 settembre, dalle 10 alle 16.



Nuova la struttura dell’appuntamento: dalle 10 alle 16 con orario continuato saranno allestiti dei desk informativi con le diverse realtà del territorio e sarà possibile muoversi tra gli stand in un dialogo diretto con gli operatori. L’OPEN DAY è indirizzato a tutti gli educatori ed insegnanti dei nidi, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Un’opportunità per facilitare il confronto e l’approfondimento, raccogliere materiali e informazioni senza orari prestabiliti o vincoli di tempo.



Per quanto riguarda il Comune di Cuneo saranno presenti la Biblioteca civica e la Biblioteca 0-18, il Museo Civico, il Museo Casa Galimberti e il Parco fluviale Gesso e Stura. Alla giornata parteciperanno anche alcune delle principali realtà cittadine che propongono un'offerta didattica strutturata: Fondazione Opere Diocesane - Museo diocesano di Cuneo, Fondazione Nuto Revelli, Fondazione Peano, Compagnia il Melarancio, Istituto Storico della Resistenza.



L'accesso è gratuito (senza prenotazione) e gli insegnanti interessati potranno richiedere attestato di partecipazione.