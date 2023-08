Diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo “informatica e telecomunicazioni” - Istruzione di secondo livello (ex. Corsi serali)

Presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Delpozzo” sono attivi i percorsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali), innovativi nei contenuti e nelle metodologie didattiche. Questa realtà rappresenta un’esperienza formativa che esige motivazione insieme a continuità di impegno.



Il modello di intervento è un percorso per il rientro in Istruzione scolastica degli adulti e punta:

• a far assumere ai soggetti adulti in formazione responsabilità diretta nella gestione dei propri percorsi di apprendimento;

• a favorire nei tempi e nelle modalità, la partecipazione attiva degli allievi i quali devono conciliare lo studio con le esperienze di vita e di lavoro.



Il nostro istituto è parte della rete istituita in collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti) che comprende le scuole serali del Cuneese e del Saluzzese. Il corso serale costituisce dunque un punto di erogazione dell’istruzione di secondo livello.

Si tratta di un progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che costituisce un sistema di scuola per gli adulti, integrandosi anche con la formazione professionale. Il percorso didattico è funzionale all’esigenza di studenti adulti-lavoratori che possono anche avere conseguito un altro tipo di diploma superiore. Il corso è aderente ai nuovi programmi della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali, analogamente ai Corsi Diurni, e consente, dopo l’esame di stato del quinto anno, di accedere a tutte le facoltà universitarie. Sono presenti tutte le discipline del corso diurno ad eccezione di Scienze motorie e sportive e religione, e prevedono una riduzione del monte ore totale.



Per ciascuno studente è prevista la stesura di un Patto Formativo Individuale (PFI). Nel PFI possono essere riconosciuti allo studente il possesso di requisiti ad hoc suddivisi in crediti formali, informali e non formali, che permettono allo stesso di derogare alla frequenza di alcune Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) per le quali viene riconosciuto il credito. In base al possesso di crediti formali (anche “idoneità”), informali e non formali lo studente accede, dopo la stipula del PFI, ad uno dei periodi didattici. Nel PFI viene indicato anche il monte ore individualizzato ad ogni singolo studente. Eventuali lacune disciplinari possedute all’atto dell’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente sanate in corso d’anno. Al PFI partecipano tutti i componenti del consiglio di classe, ciascun docente è chiamato ad individuare i crediti riconoscibili per la propria materia a partire dalla documentazione fornita dallo studente all’atto dell’iscrizione ed integrata dall’intervista che il coordinatore di classe deve realizzare entro un mese dall’inizio della frequenza.



Il termine per le iscrizioni è di norma fissato al 15 ottobre.



Possono iscriversi al Percorso di secondo livello:

• adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

• i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.



Con il diploma Itis Perito Informatico lo studente potrà lavorare in differenti settori di applicazione per:

• configurare, installare e gestire sistemi di rete;

• gestire progetti informatici in linea con le norme aziendali per la qualità e la sicurezza;

• realizzare, pubblicare e mantenere siti web statici e dinamici;

• progettare e scrivere software usando diversi linguaggi di programmazione;

• sviluppare app native ed ibride per smartphone e tablet;

• gestire dati di produzione ed intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e del ciclo produttivo.



Per consultare il programma dettagliato cliccare qui: https://orientamento.itiscuneo.edu.it/corso-serale/

Contatti https://orientamento.itiscuneo.edu.it/contatti/

Sito https://orientamento.itiscuneo.edu.it/