Bra, grande successo di partecipazione e pubblico per l'International Master Hockey Festival

Oltre 500 atleti, uomini e donne, con circa 200 famigliari hanno dato colore per una settimana a Bra incrementando il già cospicuo turismo sportivo veicolato dalle squadre braidesi di hockey conosciute in Europa e oltre

Squadre, inglesi, spagnole , francesi, americane, austriane, formazioni del noto gruppo transnazionale Alliance che raggruppa oltre 600 iscritti e che per l anno in corso sono guidate dall'italiano ( per la precisione braidese) Gianpaolo Puglia.