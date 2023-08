Ciclismo: il monregalese Leonardo Viglione trionfa alla Matildica

Domenica 27 agosto è andata in scena a Reggio Emilia la 51^ edizione della Granfondo Matildica, la seconda più antica al mondo, valevole come prova di UCI Granfondo World Series e come quarta ed ultima dell’Ale’ Classic.

La prestigiosa manifestazione internazionale, splendidamente organizzata dall’Asd Cooperatori di Roberto Camorani, che era stata preceduta il venerdì dalla Cronoscalata di Dante, ha attirato più di mille ciclisti da diciannove nazioni a sfidarsi sui due selettivi tracciati di gara appenninici, il lungo da 165 km e 3000 m di dislivello ed il medio da 129 km e 2000 m di dislivello, con la partenza ed arrivo nella centralissima Piazza della Vittoria del capoluogo “città del tricolore”.

Il percorso lungo è stato dominato dal forte ex professionista ligure Luca Raggio (Team PiuSport Levante), che ha attaccato subito dopo il via tagliando il traguardo con un'impresa solitaria precedendo per distacco Danilo Celano e Patrick Facchini.

Nel medio, invece, grandissimo protagonista è stato il campione monregalese Leonardo Viglione, di ritorno dalle vacanze estive sulle Dolomiti, che si è presentato ai nastri di partenza del blasonato evento determinato a ben figurare e nella sua fortunata terra di Emilia Romagna, che gli aveva regalato in passato tanti importanti successi tra cui quello nella mitica Nove Colli, ne è uscito ancora una volta trionfatore.

E’ stata una gara di carattere e lucidità quella di Viglione, che con tenacia ha tenuto duro sui durissimi strappi iniziali, per poi involarsi insieme ad altri tre validissimi atleti negli ultimi più agevoli due terzi di gara in cui ha saputo gestire anche i crampi. I quattro sono andati infine a giocarsi la vittoria assoluta in volata con Viglione che l’ha impostata nel miglior modo, prendendo in testa l’ultima curva ai centocinquanta metri, per sprintare di potenza ed andare a trionfare nettamente con un'esultanza liberatoria su Francesco Roselli e Riccardo Sartori.

La magnifica vittoria assoluta di Viglione a Reggio Emilia ha regalato al monregalese la gioia di ritornare a primeggiare di nuovo in una granfondo internazionale in seguito agli anni del covid ed all’infortunio, dopo che quest’anno era stato beffato già tre volte in volata, e per questo è stata ancora più emozionante e premiante. Inoltre, grazie a questo eccellente risultato che lo ha riconfermato ai vertici del panorama cicloagonistico amatoriale italiano, Viglione si è aggiudicato anche l’Ale’ Classic, il più importante circuito del Nord Est, dopo che aveva già conquistato a fine giugno l’interregionale Gran Trofeo Gs Alpi.

Ora non resta che ipotecare definitivamente anche la Coppa Piemonte, che lo vedrà impegnato la prossima domenica 3 settembre nel Giro delle Valli Monregalesi, la sua granfondo di casa, prima delle ultime prove, la Penice e la Nove Colli, che chiuderà questa sua grande stagione in cui si e' gia' laureato tre volte campione tricolore.