Csi Cuneo: al via le iscrizioni alla stagione 23/24

Una nuova categoria nel calcio a 5 e nella pallavolo e un rinnovato fondo sintetico per le partite di calcio a 7 nell’area sportiva di Borgo San Dalmazzo.

Sono le tre principali novità che attendono le migliaia di sportivi che ogni anno si iscrivono ai campionati proposti dal Centro sportivo italiano comitato provinciale di Cuneo.

Nel panorama del calcio a 5 entra la categoria “juniores maschile itinerante” per ragazzi nati dal 2006 e successivi con inizio campionato previsto per lunedì 25 settembre; nel volley, la categoria new entry è la “juniores mista” per ragazzi/e nati dal 2006 e successivi, con l’avvio del campionato in programma lunedì 30 ottobre.

L’offerta sportiva del Csi Cuneo per la stagione 2023/24 si concentra in 8 discipline sportive e ben 38 diverse categorie.

Confermatissimi i campionati di calcio 5, calcio 7 e calcio 11 per ragazzi e adulti, così come quelli di pallavolo e pallacanestro e di minivolley e minibasket per i più piccoli. Con l’avvio del 2024 partiranno anche le tappe del campionato provinciale di tennis tavolo.

Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede di via E.Filiberto 6 a Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione.

Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2022/23 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2023/24, senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata.

La sede del Csi riaprirà martedì 29 agosto, giorno di inizio iscrizioni del nuovo anno sportivo.

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2023/24 sul sito internet www.csicuneo.it.