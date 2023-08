Racconigi Cycling Team: bronzo di Irene Cagnazzo nel “Trofeo Santuario Madonna del Boden”

Medaglia di bronzo per la piemontese Irene Cagnazzo nella quarta edizione del “Trofeo Santuario Madonna del Boden”, abbinata al primo “Memorial Longo Borghini Pietro e Franco”, andata in scena sulle strade piemontesi di Ornavasso (VB).

La manifestazione, articolata su due prove, è stata organizzata dall’A.S.D. Pedale Ossolano - Idroweld di patron Florido Barale, in collaborazione con la famiglia della fuoriclasse azzurra Elisa Longo Borghini, presente alla partenza della gara in linea. Gara che ha visto grandi protagoniste le portacolori del Racconigi Cycling Team: la tricolore su pista Asia Rabbia ha comandato le operazioni per i primi 25 chilometri, guadagnando un vantaggio massimo sul gruppo di circa un minuto, mentre la piacentina Alessia Sgrisleri, in compagnia della bergamasca Silvia Milesi (Isolmant - Premac - Vittoria), è rimasta al comando nell’azione successiva, annullata poi sulle rampe verso il G.P.M. di Fomarco-S.M. Assunta (434 m.s.l.m. con pendenza massima del 12%), collocato a 16 chilometri dalla conclusione.

Sul traguardo di Ornavasso, infine, la cuneese di Bra Irene Cagnazzo, quarta classificata al recente “Circuito Rosa dell’Assunta” disputato a Vittorio Veneto (TV), ha colto la sesta piazza. Nell’insidiosa cronoscalata pomeridiana verso il Santuario della Madonna del Boden (479 m.s.l.m.), resa più problematica dalla pioggia, Irene Cagnazzo è salita sul secondo gradino del podio, alle spalle dell’atleta vestita con la maglia della nazionale elvetica Anina Hutter (Swiss Cycling).

Questo risultato ha permesso all’atleta del team manager Claudio Vassallo, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano” di Pieve del Grappa (TV), di conquistare il terzo gradino del podio nella classifica generale finale della corsa piemontese.

ORDINE D’ARRIVO “TROFEO SANTUARIO MADONNA DEL BODEN - MEMORIAL LONGO BORGHINI PIETRO E FRANCO” AD ORNAVASSO (VB):

1) Hutter Anina (Swiss Cycling) Km 54,8 in 1h29’17”

2) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria) a 39”

3) Bulegato Alice (Breganze - Millenium) a 1’43”

4) La Bella Eleonora (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) a 1’44”

5) Ongarato Livielle (Acca Due O - Manhattan) a 1’45”

6) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

7) Ferrari Linda (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) a 1’46”

8) Liehner Lara (Swiss Cycling) a 1’47”

9) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

10) Temperoni Beatrice (CC Canturino 1902)

ORDINE D’ARRIVO (CRONOSCALATA) “TROFEO SANTUARIO MADONNA DEL BODEN - MEMORIAL LONGO BORGHINI PIETRO E FRANCO” AD ORNAVASSO (VB):

1) Hutter Anina (Swiss Cycling) Km 4,7 in 13’33”

2) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team) a 27”

3) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria) a 47”

4) Liehner Lara (Swiss Cycling) a 50”

5) Soler Chiara (Swiss Cycling) a 1’12”

6) La Bella Eleonora (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) a 1’14”

7) Furrer Muriel (Swiss Cycling) a 1’26”

8) Laudi Irene (Team Gauss) a 1’30”

9) Bulegato Alice (Breganze - Millenium) a 1’31”

10) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria) a 1’39”

CLASSIFICA GENERALE FINALE “TROFEO SANTUARIO MADONNA DEL BODEN - MEMORIAL LONGO BORGHINI PIETRO E FRANCO” AD ORNAVASSO (VB):

1) Hutter Anina (Swiss Cycling) in 1h42’50”

2) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria) in 1h44’16”

3) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team) in 1h45’02”

4) Liehner Lara (Swiss Cycling) in 1h45’28”

5) La Bella Eleonora (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) in 1h45’49”

6) Soler Chiara (Swiss Cycling) in 1h45’56”

7) Bulegato Alice (Breganze - Millenium) in 1h46’04”

8) Furrer Muriel (Swiss Cycling) in 1h46’15”

9) Laudi Irene (Team Gauss) in 1h46’29”

10) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria) in 1h46’32”