Volley femminile: Anna Adelusi vice campionessa del mondo con l'Italia U21

Si è conclusa con una splendida medaglia d'argento l'avventura della Nazionale italiana Under 21 femminile ai Mondiali disputatisi in Messico a Aguascalientes e Lèon.

Nella finale per il primo e secondo posto, disputatasi alle 4 italiane di domenica 27, le ragazze allenate da Marco Mencarelli si sono arrese al quinto set a una Cina mai doma, capace di ribaltare il risultato dopo essere stata due volte sotto.

Primi quattro set equilibrati, con il rammarico azzurro per un secondo parziale raddrizzato sul 18-18 dopo una partenza in salita e poi perso. Sull'abbrivio del quarto set vinto, le cinesi hanno dominato il tie-break. Avanti 8-5 al cambio di campo, la formazione guidata da Qi Kuang ha accelerato ancora fino al 15-8 finale.

L'opposta cuneese Anna Adelusi, pur non nella sua serata più brillante, è stata la seconda miglior marcatrice azzurra con 13 punti. Per lei un Mondiale da grande protagonista, certificato anche dal riconoscimento quale migliore opposta e dall'inserimento nel dream team della manifestazione insieme ad altre due azzurre, la schiacciatrice Stella Nervini e la palleggiatrice Valentina Bartolucci.

Per Adelusi adesso qualche giorno di meritato riposo per ricaricare le batterie in vista della sua prima stagione in maglia biancorossa. Il coach della Cuneo Granda Volley Massimo Bellano è stato spettatore interessato del cammino azzurro in Messico.

«La Nazionale Under 21 ha compiuto un percorso di alto livello, giocando una bellissima pallavolo contro le migliori formazioni al mondo. C'è rammarico per la sconfitta in finale con la Cina, arrivata al termine di un percorso netto, ma rimane la qualità del lavoro svolto dallo staff e del gioco espresso dalle ragazze. Sono convinto che da questo gruppo in futuro si attingerà in maniera importante anche a livello di squadre di club».

CINA-ITALIA 3-2 (19-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-8)

CINA: Wang Y.F. 5, Zeng Y. J. 4, Wang Y. D. 1, Zhuang Y. S. 22, Wan Z. Y. 13, Xyn X. L. 3; Zhu X. C. (L), Zhao Y. L. 1, Tang X. 17, Yang J. 4, Xie S. Y. 5. Ne: Shan L. Q. All. Kuang.

ITALIA: Giuliani 10, Marconato 11, Adelusi 12, Nervini 20, Eckl 8, Bartolucci 2; Ribechi (L), Adriano 11, Eze 1, Gardini 1, Bellia 1. Ne: Costantini. All. Mencarelli.

ARBITRI: Lourdes Perez Perez (CUB), Samara Sevor (CAN)

DURATA SET: 22’, 26’, 27’, 26', 13’