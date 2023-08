Frane sulla RD 900, chiude la tratta francese della statale del Colle della Maddalena

In provincia di Cuneo, per frane e smottamenti in territorio francese, è stata chiusa la RD900, la tratta di attraversamento del confine della SS 21 della Maddalena.

La comunicazione è stata diramata da Anas che, a seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità.