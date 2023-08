Carburante, prezzi benzina e diesel in lieve rialzo oggi in Italia

(Adnkronos) - Nelle ultime due settimane i prezzi di benzina e gasolio praticati alla pompa sono leggermente aumentati. I prezzi medi nazionali in “fai da te” di verde e diesel sono saliti leggermente tra il 10 agosto e ieri, domenica 27 agosto, in linea con il lieve rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In particolare, la media della benzina era di 1,935 euro/litro il 10 agosto ed è passata a 1,950 euro/litro ieri (1,5 centesimi al litro di aumento); quella del gasolio è passata da 1,822 euro/litro a 1,851 euro/litro (2,9 cent/litro).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, i prezzi consigliati di Eni sono fermi dal 15 agosto, quando il Cane a sei zampe ha deciso un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio. Quanto agli altri marchi, tra il 10 agosto e ieri i prezzi medi nazionali praticati alla pompa in “fai da te” di Eni sono aumentati di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 2,8 cent/litro per il gasolio; quelli IP rispettivamente di 0,2 e 1,5 centesimi; quelli Esso 2,1 e 4,3 cent; Q8 +1,6 e +3,2; Tamoil +1,9 e +3,3 cent.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,950 euro/litro (+15 millesimi rispetto al 10 agosto), compagnie 1,953, pompe bianche 1,942), diesel self service a 1,851 euro/litro (+2,9), compagnie 1,855, pompe bianche 1,842). Benzina servito a 2,084 euro/litro (+14), compagnie 2,126, pompe bianche 2,002), diesel servito a 1,987 euro/litro (+31, compagnie 2,030, pompe bianche 1,902). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,690), metano servito a 1,395 euro/kg (invariato, compagnie 1,405, pompe bianche 1,386), Gnl 1,211 euro/kg (-4, compagnie 1,215 euro/kg, pompe bianche 1,209 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,021 euro/litro (servito 2,275), gasolio self service 1,935 euro/litro (servito 2,195), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,526 euro/kg, Gnl 1,216 euro/kg.