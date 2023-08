Emma Marrone annuncia il nuovo album 'Souvenir'

(Adnkronos) - Emma Marrone annuncia la prossima uscita del suo nuovo album. "Questa è la copertina - scrive sui social -. Si chiama Souvenir e non vedo l'ora che sia tutto vostro... Non posso ancora dirvi la data esatta, ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre... da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno). Questo venerdì esce 'Iniziamo dalla fine', il mio nuovo singolo. L'inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene".