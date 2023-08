Francia vieta abaya a scuola: abito islamico è proibito

(Adnkronos) - In Francia nelle scuole statali alle studentesse sarà vietato indossare l'abaya, una tunica ampia indossata da alcune donne musulmane. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione Gabriel Attal, precisando che il divieto partirà con l'inizio del nuovo anno scolastico, il 4 settembre.

"Quando si entra in classe, non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli alunni solo guardandoli", ha spiegato il ministro dell'Istruzione al canale francese TF1, aggiungendo: "Ho deciso che l'abaya non può più essere indossata nelle scuole".

L’indumento, che viene sempre più indossato nelle scuole, ha portato a una divisione politica in Francia, con i partiti di destra che spingono per il divieto mentre quelli di sinistra hanno espresso preoccupazione per i diritti delle donne e ragazze musulmane. "Laicità significa libertà di emanciparsi attraverso la scuola", ha affermato Attal, sostenendo che l'abaya è "un gesto religioso, volto a testare la resistenza della repubblica verso il santuario secolare che la scuola deve costituire".