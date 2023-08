Questore Agrigento a Cnn: "A Lampedusa numeri record"

(Adnkronos) - "Siamo arrivati a oltre 4.200 persone arrivate a Lampedusa dopo gli sbarchi di ieri sera. Ieri ce ne sono stati oltre 60, due giorni fa 56. Oggi le condizioni del mare sono peggiorate e gli arrivi sono in diminuzione. Sono numeri record, ma stiamo tenendo tranquillamente grazie allo sforzo che stiamo facendo come forze di polizia, come Dipartimento della Pubblica sicurezza e Libertà civile, e grazie allo sforzo che sta facendo il governo e il ministro dell'interno, in particolare, riguardo a questo fenomeno. La Croce rossa, in tutto questo, è determinante". A dirlo, alla Cnn Portugal, è il questore di Agrigento Emanuele Ricifari che segue in prima persona gli sbarchi a Lampedusa degli ultimi giorni.