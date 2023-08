Ucraina, drone colpisce sede forze di Kadyrov - Video

(Adnkronos) - Un drone contro un quartier generale delle forze cecene di Ramzan Kadyrov. Il Gur, l'intelligence militare ucraina, ha diffuso un video che mostra un drone schiantarsi contro quella che viene indicato essere il quartier generale della polizia antisommossa 'Akhmat-1' nella città di Energodar, occupata dai russi. Secondo i media locali, lo schianto ha provocato un'esplosione e sul luogo sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze.

"Si sta contando il numero dei russi morti e feriti", ha spiegato il Gur in una nota nella quale si precisa che l'edificio colpito era una filiale di banca trasformata dalle forze cecene di Kadyrov, dopo l'occupazione della città, in una propria base. Secondo i servizi ucraini, non si registrano vittime o feriti tra la popolazione civile ed attualmente ad Energodar l'accesso a Internet è limitato.