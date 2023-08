Stop ai diesel Euro 5, Calderoni: "Decisione imposta dalla Regione, Saluzzo fa la sua parte per ridurre le polveri sottili"

"No, non è una decisione che dipende dal Comune. Saluzzo subisce quanto deciso dalla Regione Piemonte". Così il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni in merito alla disposizione che blocca la circolazione per i diesel Euro 5 e per le auto a benzina Euro 1-2-3.

“Purtroppo – spiega il primo cittadino –, è giunta senza particolari annunci, in modo un po’ paludato. E’ stata imposta dalla Regione Piemonte e i Comuni sopra i 15 mila abitanti non possono opporsi in alcun modo”.

“Come Comune – aggiunge – da tempo contestiamo alla radice questo sistema del semaforo e dei blocchi progressivi della circolazione, sia in sede istituzionale che politica, non da ultimo proprio in questi giorni”.

“Va precisato – prosegue – che l’Europa fissa i limiti di qualità dell’aria, ma sta alle regioni decidere come raggiungerli. Il Piemonte, ad esempio, ha fatto niente: il presidente Cirio, dopo aver massacrato il trasporto pubblico che invece se incentivato poteva contribuire a ridurre il traffico sulle strade, ha pensato bene di accanirsi sulle auto nemmeno così datate, senza prevedere fondi per contributi alla rottamazione. E ora ci sono cittadini che addossano le responsabilità ai Comuni”.

Calderoni rivendica le sue politiche attive in materia di riduzione degli inquinanti. “Come Comune – conclude – abbiamo convertito a led il 70% dell’illuminazione pubblica, reso efficienti dal punto di vista termico gli edifici comunali, realizzato impianti fotovoltaici e idroelettrici, sfruttato il cascame termico della industria locale. Saluzzo ha ridotto le emissioni e raggiunto gli obiettivi che l’Europa ci chiedeva per il 2030 già nel 2017. Si può fare. Serve voglia, coraggio e competenza. Se i rappresentanti locali della maggioranza in Regione, tra una sagra e l’altra, vogliono prendere spunto, siamo disponibili ad approfondire con loro tutte le nostre azioni”