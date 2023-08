Biathlon: 22 medaglie piemontesi nel weekend di Forni Avoltri

Si è concluso un trionfale weekend per il biathlon piemontese: sono ben 22 le medaglie totali conquistate dai nostri atleti.

Il programma per la giornata di sabato 26 agosto era l'inseguimento, gara valida per i Campionati italiani di biathlon estivo da Forni Avoltri.

Dopo le vittorie nelle rispettive sprint, i piemontesi Carlotta Gautero e Michele Carollo hanno portato a casa il successo anche nella prova a inseguimento nella categoria Giovani, aggiudicandosi così il titolo italiano.

La classe '06 dello Sci Club Alpi Marittime, nativa di Entracque, dimostra ancora una volta di essere un prospetto interessante. Ha letteralmente fatto il vuoto la piemontese, visto che seconda si è piazzata un'altra 2006, la cuneese Fabiola Miraglio Mellano a 2'58" e terza Nayeli Mariotti-Cavagnet a 5'16".

Tra i maschi è tripletta piemontese: come detto si è imposto ancora Michele Carollo (1+0+1+2) davanti a Nicola Giordano (0+0+2+3), così come nella giornata precedente. Comunque un bel duello tra i due classe 2005 dispicco del movimento azzurro. Terzo Paolo Barale (1+0+1+1) a 1'20".

Al 21° e 22° posto si classificano rispettivamente Tommaso Peano (Alpi Marittime) (4+1+3+0) e Nicolò Aime (Alpi Marittime) (1+1+1+0).

Ancora tante medaglie tra gli Aspiranti U17: le prime quattro posizioni sono tutte targate Piemonte.

Al femminile, vittoria di Matilde Giordano (2+0+1+1) che infligge 1'20'' di distacco a Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) (1+3+0+2), prima nella Sprint. Sul terzo gradino del podio sale Alice Gastaldi (Valle Pesio) (1+0+3+0) a 2'18'' dalla vincitrice. Ai piedi del podio, Luna Forneris (Alpi Marittime). Al 7° posto Lucia Brcchiero (Alpi Marittime), 9ª Iris Cavallera (Alpi Marittime), 11ª Cecilia Peano (Alpi Marittime), 14ª e 15ª rispettivamente Anna Giraudo e Gaia Gondolo, entrambe dello sci club Alpi Marittime.

Anche al maschile tante soddisfazioni: la medaglia d'argento e di bronzo vanno ai cuneesi Jacopo Piasco (2+2+0+1) e Filippo Massimino (3+2+4+1), rappresentanti dello sci club Alpi Marittime, che seguono il vincitore, l'alto atesino Jonas Tscholl. Buona la prestazione di Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) che gli permette di chiudere al 5°posto. Top 10 sfiorata per Stefano Occelli (Valle Stura) che chiude all'11° posto.

Gli altri piemontesi hanno chiuso: 14° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 24° Andrea Occelli (Valle Stura). Giacomo Barale(Valle Stura) nono ha concluso la gara dopo una caduta.

A imporsi è stato Daniele Cappellari (0+0+0+0), che ha risolto a suo favore il 'duello' con Patrick Braunhofer (1+0+1+1) grazie alla solita grande prestazione al poligono. Il friulano ha trovato infatti il 30 su 30 complessivo di questa due-giorni di gare. Secondo un molto positivo Nicola Romanin (2+1+0+0), che aggiunge un secondo posto al terzo conquistato nella sprint. Al 12° posto il cuneese dell'Esercito Nicolò Giraudo.

Per quanto riguarda la categoria junior si è imposto nuovamente il piemontese delle Fiamme Oro Thomas Daziano (1+1+0+0), che dopo la vittoria nella sprint si è quindi tolto un'altra bella soddisfazione giungendo in solitudine al traguardo. Ancora in seconda posizione il valdostano Nicolò Betemps (Fiamme Oro) (1+1+2+0) e in terza ancora un cuneese, il poliziotto Marco Barale (1+2+1+0).

Al femminile, Lisa Vittozzi si era già costruita la vittoria nellagiornata di venerdì, quando nella sprint aveva inflitto a parità di errori un distacco sopra il minuto a Dorothea Wierer, seconda classificata. Quando la biathleta di Anterselva ha fatto sapere che non avrebbe gareggiato, per Lisa restava solo da tagliare in solitaria il traguardo dopo aver affrontato per 4 volte il poligono 'quasi' di casa di Forni Avoltri. La sappadina si è concessa il lusso di sbagliare due volte, prima di portare a casa la doppietta sprint-inseguimento per quanto riguarda questa edizione dei Campionati italiani estivi. 7° posto per la cuneese Gaia Brunetto (Esercito).

Per quanto riguarda la categoria junior/U22, a sorpresa Birgit Schoelzhorn (0+0+2+1) ha portato a casa il titolo su Sara Scattolo (2+0+1+3) grazie a una grande prestazione al poligono. Sul podio anche Martina Trabucchi (2+0+2+0). Quarta Fabiana Carpella (0+1+0+2), quinta Ilaria Scattolo (0+0+2+1) e sesta Linda Zingerle (0+0+0+2). 11ª piazza per la piemontese Francesca Brocchiero (Esercito).