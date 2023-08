Per un nuovo approccio alla salute mentale: ad Alba due incontri organizzati dall'associazione Diapsi

Il 5 e 6 settembre alla Fondazione Ferrero di Alba due appuntamenti metteranno al centro dell’attenzione il complesso tema della salute mentale. Organizzati dall’associazione Diapsi Alba Bra Odv, in collaborazione con Asl Cn2, i due Consorzi socio-assistenziali di Alba e Bra, Coop Soc Progetto Emmaus, Coop Soc Alice, associazione Pons e grazie al contributo della Fondazione Crc, gli incontri avranno come titolo congiunto: "Una buona salute mentale di comunità nel territorio dell’Asl Cn2. Incontri e confronti per un modello orientato alla Recovery".



Negli ultimi anni queste organizzazioni si sono attivate per collaborare nella cura delle persone con sofferenza psichica, anche in conseguenza delle grandi difficoltà che si sono create dopo la pandemia, soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione.



Il primo incontro, martedì 5 settembre alle ore 21, sarà dedicato alle esperienze dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per familiari e utenti, per le sofferenze di tipo psichico, ma non solo (anche disabilità, dipendenze e altro). Questo appuntamento è aperto in particolare a familiari, utenti, operatori dei servizi sociali e a tutte le persone che possono essere interessate al tema.



Il secondo incontro, mercoledì 6 settembre alle ore 17,30, sarà aperto a tutti e verrà dedicato ad approfondire la cultura del “Recovery”, intesa come elemento cardine attorno al quale costruire buone pratiche in ambito di salute mentale e strettamente connessa alla pratica del “Fareassieme”. L'incontro, aperto a operatori, familiari, utenti e cittadini attivi, sarà introdotto dal dottor Massimo Veglio, direttore generale dell'AslCn2. Interverranno poi Franca Rinaldi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Alba e Bra; Marco Bertoluzzo e Fabio Smareglia, direttori dei consorzi Sesaler e Servizi Sociali di Bra; Davide Tedesco della cooperativa sociale Progetto Emmaus; Piero Prandi, psichiatra. Modera il giornalista Roberto Fiori.



Entrambi gli appuntamenti si terranno nell’auditorium della Fondazione Ferrero (Strada di Mezzo, 44) e vedranno la partecipazione dello psichiatra Renzo De Stefani, ex primario del Dipartimento di Salute Mentale della Provincia di Trento, promotore del movimento “Le Parole ritrovate” che rappresenta tuttora una delle pratiche maggiormente innovative sperimentate nell'ambito della psichiatria negli ultimi 20 anni, sintetizzato nel termine “Fareassieme”.



L’approccio del “Fareassieme” mette al centro, nei fatti e non solo nelle parole, utenti e familiari, riconoscendo loro partecipazione e responsabilità. Coinvolge, il più possibile in modo paritario, utenti, familiari, operatori e cittadini attivi, nei percorsi di cura e in tutte le attività, i gruppi e le aree di lavoro del Servizio. Il concetto di Recovery assume quindi un’importanza centrale nel mondo odierno della salute mentale. Non si tratta di una “guarigione dalla malattia”, ma di un processo di ri-appropriazione del proprio percorso di vita da parte di soggetti portatori di fragilità psichica, un percorso fatto non solo di indispensabili cure mediche, ma anche di relazioni, socialità, lavoro e autonomia abitativa.



Proprio per approfondire questo concetto, si sono organizzate le due serate. Come spiega Anna Ruscazio, referente del Gruppo Familiari per l’associazione Diapsi Odv, “gli enti pubblici e privati che a diverso titolo si occupano di salute mentale sul territorio dell’Asl Cn2 insieme ai comuni e ai consorzi- socio assistenziali, si sono attivati negli ultimi anni per una crescente collaborazione nella cura delle persone con sofferenza psichica e per avviare la costruzione di un modello di cura orientato alla recovery, che vuole cioè mettere al centro gli utenti coinvolgendo le loro famiglie e attivando la cittadinanza. Un modello che ha bisogno di dialogare con altre esperienze, utili a offrire spunti di riflessione ed esempi di buone pratiche”.



L’ingresso agli eventi è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a arlo@progettoemmaus.it.