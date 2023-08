Circonvallazione di Cherasco, sopralluogo della Provincia in attesa dell’apertura a ottobre

Ultime settimane di lavori in vista del completamento della circonvallazione

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha confermato la sua presenza a Cherasco, giovedì 7 settembre, per fare il punto della situazione sulla circonvallazione.

I lavori, che avrebbero dovuto concludersi nel dicembre scorso, sono, infatti, slittati di diversi mesi a causa soprattutto della difficoltà nel reperimento dei materiali e per alcuni problemi di allacciamento dell'energia elettrica. Ora dovrebbe esserci la svolta decisiva, per poter inaugurare l'opera a ottobre.

La variante si sviluppa su un percorso a due corsie di 1,7 km, unendo la Fondovalle Tanaro SP12 con la provinciale 661 “delle Langhe”, che collega Cherasco e Narzole.

Il costo complessivo della bretella ammonta a circa 8,5 milioni di euro, finanziati dallo Stato con i cosiddetti “fondi Crosetto” per 7,5 milioni, dalla Regione Piemonte per 800 mila euro e dal Comune di Cherasco per quasi 200 mila euro.