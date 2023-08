Il tenente Forte trasferito a Bari dopo più di tre anni al comando del Nucleo Radiomobile di Cuneo

Nella giornata di oggi, 29 agosto 2023, il tenente dei carabinieri Giovanni Forte termina la sua esperienza a Cuneo, nell’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.

Giunto in città il 1° aprile 2020, durante la sua permanenza nel capoluogo, l’ufficiale ha diretto il reparto affidato con passione e professionalità, conseguendo apprezzati risultati nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni delittuosi che interessano il centro cuneese e i paesi vicini che ricadono nella competenza della Compagnia carabinieri del capoluogo.

Tra le principali operazioni portate a termine dal reparto guidato dal tenente Forte, spesso in stretta sinergia con le stazioni carabinieri competenti per territorio, si ricordano l’arresto degli autori dell’efferata rapina in abitazione avvenuta a Dronero nell’ottobre del 2020, la scoperta degli autori dei furti di computer alle scuole del capoluogo cittadino avvenuti nell’inverno del 2021, l’arresto di un uomo autore dell’omicidio della madre avvenuto nel marzo 2022, gli arresti di tre giovani responsabili del lancio di mattoni sulle auto in corsa nella primavera del 2022, la cattura di un pluriomicida, evaso dal carcere di Cuneo nell’agosto del 2022.

Durante la sua permanenza a Cuneo, il tenente Forte ha ricoperto anche l’incarico di comandante in sede vacante della Compagnia dal novembre 2022 all’aprile 2023. L’Ufficiale è stato trasferito a Bari, dove gli è stato affidato il comando del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, con competenza sulle province di Bari, BAT e Foggia in materia di reati ambientali.

Da parte del Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Carubia, e dei colleghi un grazie al Tenente Giovanni Forte per l’apprezzato contributo fornito per il buon esito delle attività svolte dall’arma nel capoluogo cuneese e un sincero in bocca al lupo per la nuova avvincente esperienza che lo attende.