In Comune a Bra l'omaggio alla nuotatrice Anita Gastaldi dopo i quattro podi alle Universiadi

Questa mattina, martedì 29 agosto, la Giunta comunale di Bra ha ricevuto la giovane nuotatrice azzurra Anita Gastaldi (classe 2003), per congratularsi con l’atleta braidese per gli splendidi risultati ottenuti alle recenti alla 31ª edizione dei Fisu World University Games, tenutisi nelle settimane scorse a Chengdu, in Cina.

Un appuntamento in cui Anita ha conquistato ben quattro medaglie: l’argento nella staffetta 4x100m stile libero donne e l’argento nella staffetta 4x100m stile libero mista, quindi la medaglia d’oro nei 200 m misti donne e infine il bronzo nella staffetta 4x100m misti donne. Una prestazione fantastica che rende la giovane nuotatrice tesserata per il team VO2 Nuoto Torino la seconda braidese ad aver ottenuto una medaglia d’oro alle Universiadi.

Non a caso all’incontro è stata invitata la signora Riccarda Guidi, vedova di Attilio Bravi, il primo braidese ad aggiudicarsi una medaglia d’oro alle Universiadi di Torino nel 1959. Azzurro del salto in lungo negli anni ’50, con nel suo palmares la partecipazione alle Olimpiadi di Roma del 1960, per decenni Bravi è stato lo sportivo braidese più rappresentativo. La signora Riccarda (foto sotto) ha voluto donare alla giovane campionessa lo stemmino delle Universiadi del 1959, un simbolico passaggio di consegne che va a insignire la Gastaldi di un nuovo ruolo rappresentativo per la città.

“Siamo davvero orgogliosi dei fantastici risultati ottenuti da Anita, ma soprattutto della ferrea determinazione e del grandissimo lavoro che ci sono dietro”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, che insieme ai colleghi di Giunta si augura che “la giovane campionessa possa diventare davvero un simbolo, sportivo e non, per i giovani braidesi”.