La pediatra di libera scelta Enea lascia l’incarico a Fossano

Dal 1 settembre la dott.ssa Ausilia Enea, Pediatria di Libera Scelta per l’ambito territoriale di Fossano, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

In attesa dell’assegnazione di un nuovo pediatra con incarico provvisorio o di affidamento di incarico a tempo indeterminato a seguito di pubblicazione di zona carente in corso di richiesta, si

invitano i genitori ad effettuare una nuova scelta tra i pediatri disponibili.

In caso di bambini di età compresa tra i 13 e 14 anni i genitori potranno invece scegliere un medico di medicina generale tra quelli disponibili.

Gli assistiti per effettuare la scelta del Medico/Pediatra potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte tramite il sito https://pua.salutepiemonte.it/pua, oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria del minore eventuale delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità, presso gli sportelli multifunzionali di Fossano (via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00. Tel.0172-699246), Savigliano e Racconigi.

Sarà cura del Distretto Nord Est comunicare tempestivamente l’inserimento di un nuovo Pediatra di Libera Scelta.