Riapre l'ufficio turistico di Vicoforte dopo un anno di chiusura

Dopo un anno dalla chiusura riapre l’Ufficio Turistico posto nella Palazzata del Santuario.

Sarà un’apertura temporanea resa possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione del Santuario che concede gratuitamente l’uso dei locali per alcuni mesi e grazie all’ATL del Cuneese che mette a disposizione personale adeguato. Ciò consentirà di fornire un importante servizio di informazione nel weekend del due-tre settembre e nei giorni delle feste del Santuario.

"Per il momento - commenta l'assessore al turismo, Barbara Nano - sarà un’apertura limitata nei giorni, soprattutto a causa delle difficoltà a trovare personale adeguatamente preparato. Stiamo peraltro cercando di individuare persone che possano essere segnalate all’ATL per consentire nel prossimo futuro costanza di apertura e di capacità di fornire informazioni che possano mettere in rete tutti gli uffici turistici IAT presenti nelle nostre zone."

"E’ doveroso - aggiunge il sindaco Gian Pietro Gasco - rimarcare la disponibilità dell’Amministrazione del Santuario e dell’ATL che hanno accolto con celerità e generosità la nostra richiesta di aprire questo prezioso punto di informazione. Entro fine anno dobbiamo perfezionare un accordo che consenta l’apertura continuativa ed efficace per la promozione turistica di Vicoforte e di tutto il territorio."