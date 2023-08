Pallacanestro Farigliano al via: "Pronti per un’altra grande stagione"

Alessandro Bittner nuovo responsabile Minibasket e allenatore Under 17 e Under 14 Gold

La stagione 2023-24 è alle porte e la Pallacanestro Farigliano sarà nuovamente presente in ben sette centri diversi: Carrù, Dogliani, Farigliano, Morozzo, Magliano Alpi, Murazzano e Monforte. Un modo per continuare ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e offrire a tutti la possibilità di giocare a basket.

A livello puramente tecnico, la PF ha arricchito il proprio staff “storico” con una figura di grande esperienza. Alessandro Bittner, ex tra le altre di Cus Torino e Umbertide in B1, ricoprirà infatti il ruolo di responsabile settore Minibasket e seguirà, come capo allenatore, i gruppi della Under 17 Gold e dell’Under 14 Gold.

Sono 250 i tesserati ai nastri di partenza per la nuova stagione che, grazie al grande impegno di istruttori qualificati, parteciperanno a 4 campionati FIP Gold maschili, 2 campionati FIP femminili e 4 campionati proposti dal CSI.

Tramite una scelta consapevole la Pallacanestro Farigliano è in grado di offrire sia campionati di alto livello, per permettere di confrontarsi con le principali realtà della regione, sia campionati amatoriali in grado di agevolare l'inserimento e il confronto in un ambiente adeguato ai ragazzi che si sono appena avvicinati a questo bellissimo sport.

«Grazie all'ampia offerta, anche quest'anno la società fariglianese si conferma come punto di riferimento per i giovani del territorio che vogliono intraprendere un percorso di crescita individuale in un contesto stimolante», commenta il presidente Gianluca Sappa. «Nel corso degli anni sempre più ragazzi e famiglie sposano il progetto ed entrano a fare parte della grande famiglia PF».

Per i più grandi la nuova stagione è già iniziata, agli ordini dei tecnici e del preparatore fisico, il 21 agosto e continuerà con il ritiro pre stagionale nella splendida cornice di Valdieri. Nel settore Minibasket invece tutti i centri saranno operativi con l'inizio della scuola, ovvero dall’11 settembre in poi.

La grandissima novità per la stagione 2023-2024 è rappresentata poi dal progetto tutto al femminile per le bimbe nate dal 2012 al 2015 seguito da Costanza Chiapella e Matilde Massimino, giocatrici cresciute nel vivaio PF che da questa stagione vestiranno anche la maglia della Virtus Basket Fossano grazie alla proficua collaborazione tra le società.