Auto parcheggiate sui pascoli e moto lungo i nei sentieri: in 28 sanzionati dai Carabinieri Forestali

L’altopiano della Gardetta, compreso tra i comuni di Canosio, Demonte e Sambuco, rappresenta il prototipo del paesaggio alpino per eccellenza: grandi distese di praterie pascolabili, flora e fauna d’alta quota e panorami mozzafiato. Questo ambiente, tuttavia, è caratterizzato anche da una notevole fragilità che può essere accentuata dall’intensa frequentazione turistica dei mesi estivi.



In alcuni fine-settimana di luglio e agosto, il Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo ha organizzato servizi di vigilanza nella zona della Gardetta al fine di tutelare questo delicato ecosistema. Durante questi servizi, pattuglie in bicicletta e a piedi hanno percorso tutto l’altopiano, con scopo principalmente preventivo, ma anche repressivo nei casi di accertamento di comportamenti vietati.



Complessivamente sono state controllate 65 persone e sono state elevate 28 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.907 euro, in un caso è stato sequestrato anche un motociclo.

Le sanzioni hanno riguardato principalmente l’utilizzo di mezzi motorizzati al di fuori delle strade autorizzate, come ad esempio auto parcheggiate sui pascoli e moto guidate sui sentieri. Alle alte quote infatti, oltre al limite degli alberi, la vegetazione è sottoposta a severe condizioni di sopravvivenza e il cotico erboso, in caso di danneggiamento, si rimargina con estrema difficoltà innescando potenziali fenomeni erosivi.



L’attività descritta si inserisce tra i multifunzionali servizi svolti dai Carabinieri Forestali a tutela dell’ambiente. Per eventuali segnalazioni dei cittadini è possibile contattare il numero 112.