Artrite canina: sintomi, cause e strategie di gestione efficaci

I cani vivono più a lungo che in passato e a questo corrisponde un inevitabile aumento dell'incidenza delle condizioni croniche dolorose, come l'osteoartrite. Ma come riconoscerla?

Il dolore associato a malattie croniche come l'osteoartrite (OA), detta anche artrosi o artrite del cane , è diventato una vera e propria sfida nella gestione veterinaria del pet. Saper individuare il dolore è il primo passo per gestirlo in maniera efficace.

Sintomi e cambiamenti comportamentali

Non mancano, però, modifiche del comportamento associate al dolore cronico. Poiché esse possono svilupparsi gradualmente, o risultare talora impercettibili, risulterà fondamentale la tua collaborazione di proprietario che ben conosce il proprio animale e sa identificare qualsiasi cambiamento.

Non solo nelle persone, ma anche nel cane il dolore cronico impatta negativamente sulla qualità di vita. La valutazione complessiva dell'impatto negativo dell'OA include diverse categorie:

Movimento

Comportamento

Attività

Alimentazione

Benessere generale

Queste categorie, in realtà, sono interconnesse e una loro attenta valutazione, anche grazie alla tua preziosa collaborazione di proprietario, guiderà il medico veterinario verso la giusta strategia di trattamento dell'artrite nel cane, considerando anche:

Terapia farmacologica

Integratori alimentari

Terapia fisica e riabilitazione

La tua collaborazione è fondamentale

Una valutazione completa del cane artrosico coinvolgerà, dunque, non solo la valutazione ortopedica veterinaria, ma anche le tue preziose informazioni come proprietario. Perciò, riferisci qualsiasi cambiamento relativo al tuo pet, rispetto a:

Comportamento

Movimento

Appetito

Attività quotidiana

Trattamenti e strategie di gestione dell'osteoartrite nel cane

Una volta diagnosticata l'osteoartrite nel tuo cane, il veterinario sarà in grado di consigliarti le migliori strategie di gestione e trattamento per alleviare il dolore e migliorare la qualità di vita del tuo amico a quattro zampe. Tra le opzioni terapeutiche più comuni ci sono:

1. Terapia farmacologica

Il veterinario potrebbe prescrivere farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per ridurre l'infiammazione e il dolore nell'articolazione colpita. Alcuni farmaci possono essere somministrati per via orale, mentre altri possono essere applicati localmente sotto forma di gel o crema.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario somministrare anche integratori alimentari come condroprotettori, acidi grassi omega-3 e antiossidanti, che aiutano a mantenere la salute delle articolazioni e a ridurre l'infiammazione.

2. Terapia fisica e riabilitazione

La terapia fisica e la riabilitazione possono svolgere un ruolo fondamentale nel trattamento dell'osteoartrite nel cane. Queste terapie comprendono esercizi specifici per migliorare la mobilità articolare, la forza muscolare e la flessibilità. La fisioterapia può includere anche tecniche come la terapia laser, la terapia ad onde d'urto o l'idroterapia.

È importante seguire le indicazioni del veterinario e lavorare in collaborazione con un terapista esperto per garantire che l'esercizio fisico sia adeguato alle capacità del tuo cane e non peggiori la sua condizione.

3. Gestione dell'alimentazione e del peso corporeo

Un'alimentazione equilibrata e il mantenimento di un peso corporeo sano sono fondamentali per ridurre lo stress sulle articolazioni del cane. Il veterinario potrà consigliarti una dieta specifica per cani con osteoartrite, che può includere alimenti ricchi di antiossidanti e acidi grassi omega-3, come il salmone o l'olio di pesce.

Evitare l'eccesso di peso è cruciale per ridurre la pressione sulle articolazioni, quindi è importante seguire le indicazioni del veterinario riguardo alle quantità di cibo da somministrare al tuo cane e adottare un regime di attività fisica appropriato.

4. Supporti e ausili

In alcuni casi, potrebbe essere necessario utilizzare supporti o ausili per aiutare il tuo cane ad affrontare l'osteoartrite. Questi possono includere tappetini antiscivolo per migliorare la stabilità, rampe o gradini per facilitare l'accesso a zone rialzate e cuscini ortopedici per fornire comfort alle articolazioni doloranti.

Ricorda che ogni cane è un individuo unico e le strategie di gestione dell'osteoartrite possono variare a seconda delle sue esigenze specifiche. L'importante è lavorare in collaborazione con il veterinario per trovare la migliore combinazione di trattamenti e strategie di gestione che aiutino il tuo cane a vivere una vita più confortevole e attiva nonostante l'osteoartrite.