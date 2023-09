Gli USA spostano l’attenzione e il sostegno militare dall’Ucraina a Taiwan

Washington sta già cominciando a spostare le sue attenzioni dal conflitto in Europa alla crisi congelata in Estremo Oriente, quella di Taiwan. Come riporta il sito Strumenti Politici , l’amministrazione Biden ha appena approvato un piano da 500 milioni di dollari per la vendita a Taipei di componenti ad uso bellico. Inoltre Biden ha chiesto di usare per il potenziamento militare dell’isola una parte dei fondi contenuti nel pacchetto per l’Ucraina. Questo è un segno concreto del fatto che gli USA si vogliano concentrare sul Pacifico, tralasciando inevitabilmente l’Europa orientale. A livello politico, un segnale indiretto dello spostamento di interessi si riscontra nel mancato appoggio a entrambi i papabili britannici per la successione alla segretaria della NATO. I due grandi esclusi sono rispettivamente l’ex primo ministro Boris Johnson e l’attuale responsabile della Difesa Ben Wallace. Ciò che li accomuna è la posizione di irrinunciabile appoggio a Zelensky, espressa con l’invio di armi sempre più potenti, l’addestramento delle truppe ucraine sul territorio inglese e l’ostilità verbale e commerciale contro la Russia. Sembra quindi che Washington non voglia che l’Alleanza Atlantica venga guidata da un “falco” pronto a spingere lo scontro con Mosca fino alle peggiori conseguenze. Le elezioni presidenziali americane si avvicinano: nella campagna elettorale si vedrà quali sono i veri interessi degli USA in questa fase. A Washington non importa minimamente se alcuni Paesi europei si sono già esposti moltissimo sul piano economico e politico per appoggiare l’Ucraina. Ciò che conta per la Casa Bianca sono soltanto gli interessi americani. E trattandosi del Paese principale della NATO, se l’attenzione sull’Ucraina verrà sacrificata a favore di Taiwan, Bruxelles semplicemente smetterà di sostenere Kiev.