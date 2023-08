Spettacolare percorso per l'Ultra Trail del Moscato d'Asti, tra Langa e Valle Belbo

Nella sede dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero ad Alba, è stato presentato ieri il programma degli eventi legati alla 12ª edizione dell’Ultra Trail del Moscato d’Asti in programma nel week end 22-24 settembre prossimo, con la grande novità della '106 km' intitolata 'Magistra Langarum'.

Organizzata dall’associazione sportiva Dynamic Center Valle Belbo, la manifestazione prenderà il via dalla piazza Umberto I di Santo Stefano Belbo alle ore 22.00 di venerdì 22 settembre, quando avverrà lo start della gara più lunga, qualificante per l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, (5 punti Itra), inserita nel Corto circuito Solidale, nel Circuito Trail UISP Piemonte e gara Fidal per la Corsa in Montagna.

106 i chilometri da percorrere con circa 5000 metri di dislivello, per un anello che tocca i comuni di Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo, Castino, Cortemilia, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Arguello, Lequio Berria, Benevello e Borgomale.

Il tracciato, in gran parte su sentieri già esistenti, attraversa i più spettacolari crinali delle Langhe di Pavese e Fenoglio e si presta senz’altro ad essere inserito e mappato come un percorso outdoor a fruizione turistica, elemento di promozione di un territorio straordinario, un tempo Via del Sale e di collegamento fra il Piemonte e il mare.

Le altre gare con lunghezze 54 Km (2800 mt dsl), 21 Km (1100 mt dsl) e 10 km (600 mt dsl), partiranno tutte domenica 24 settembre, sempre dallo Start Point di Santo Stefano Belbo, dal quale prenderanno anche il via due camminate di Nordic Walking (21 km e 10 km) e una Camminata Enogastronomica di 7 km suddivisa in sette tappe, fra gli agriturismi della zona.

Inoltre per i bambini e ragazzi è possibile partecipare alla corsa/camminata ludico motoria di 2 km per le vie di Santo Stefano Belbo chiamata 'Kids Fun Run' alla quale tradizionalmente partecipano decine di ragazzi degli istituti scolastici del territorio.

Alla fine delle gare pranzo completo per gli atleti, sotto la splendida struttura coperta ottocentesca del mercato sulla piazza, con possibilità di visitare l’Expo Trail con mercatini, prodotti del territorio e materiale tecnico per gli sportivi.

Il Trail del Moscato d’Asti ha sviluppato negli anni la capacità di attrarre atleti da tutto il mondo, affascinati dalla disciplina della corsa outdoor praticata in luoghi dove stupisce la meraviglia delle colline patrimonio Unesco.

Apprezzando l’attenzione all’eco-sostenibilità, l’ospitalità e la bellezza dei luoghi, sono moltissimi gli atleti, accompagnati dalle famiglie, che tornano a parteciparvi ogni anno, con un impatto notevole sulle strutture ricettive della zona e sull’economia turistica.

La manifestazione ha l’appoggio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, della Fondazione CRC, di numerosi sponsor tecnici e del territorio, il patrocinio dei 14 comuni interessati e l’importante contributo del Consorzio dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti.

Appuntamento dunque tra il 22 e il 24 settembre per un evento di eccezionale richiamo sportivo, culturale ed enogastronomico.

Per tutte le informazioni e iscrizioni sito : www.dynamic-center.it/eventi

Mail: info@dynamic-center.it

Cell: 3201814142