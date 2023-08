Cresce "Alba in Azione": nel gruppo anche il vicesindaco di Diano d’Alba Sergio Rinaldi

Nuovo ingresso nella sezione albese di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda che anche localmente sta lavorando nell’unire e rappresentare le forze liberal-democratiche. A entrare nelle sue fila è Sergio Rinaldi, vicesindaco di Diano d’Alba e imprenditore alimentare.

"Sono entusiasta di unirmi a questo gruppo dinamico e impegnato che rappresenta un'autentica opportunità di sviluppo per la nostra comunità. Condividerò con impegno la mia esperienza amministrativa e imprenditoriale per contribuire a costruire un futuro migliore per Alba, Langhe e Roero", dichiara Rinaldi.

“Contenti di continuare a portare persone di valore nel nostro gruppo che ormai conta oltre 50 aderenti. L'intento di Azione continua a essere quello di mettere insieme chi con serietà e dedizione lavora per la propria comunità. L’ingresso di Rinaldi è solamente il primo di una serie di adesioni che permetteranno nel breve al partito di radicarsi e crescere. Con questa forza propulsiva e attrattiva lavoreremo molto per Alba e il suo territorio”, aggiunge il coordinatore locale di Azione Luca Foglino.

“Sergio Rinaldi è una persona di grande qualità ed esperienza amministrativa ed imprenditoriale. Sono certo che saprà dare un importante apporto al progetto che stiamo costruendo che mira ad offrire ai cittadini di Alba, Langhe e Roero una proposta politica ed amministrativa che faccia del senso di comunità e responsabilità e della capacità di dialogo e approfondimento sui temi, le proprie colonne portanti”, conclude Giacomo Prandi, giovane leader locale dell’area centrista e liberal-democratica.