Robeto Calderoli mnacciato di morte con una lettera: "Basta genocidio contro il Sud"

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, Lega, è stato minacciato di morte con una missiva anonima: "Basta genocidio contro il Sud", si legge nella lettera recapitata al politico di origini bergamasche, ma cuneese di adozione (è il marito della parlamentare europea Gianna Gancia).

"Un atto inaccettabile", per il consigliere regionale Riccardo Lanzo, presidente della Commissione Autonomia Regione Piemonte: “Al Ministro Calderoli la mia piena solidarietà e il mio sostegno – commenta – Queste minacce non fermeranno di certo lui, al quale va il nostro infinito ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo, né il processo di Autonomia differenziata. La Lega non si fermerà. Non arretreremo su un processo di trasformazione e sviluppo fondamentale per il nostro Paese”.