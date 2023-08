Torna a Saluzzo lo 'Sport in Piazza': appuntamento giovedì 7 settembre dalle 18 alle 22

Sport in Piazza è l’occasione che, a Saluzzo come in tutta Italia, offre una vetrina ad Associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzeranno un intero anno scolastico e, per il pubblico di neo-atleti, per scegliere quale sarà la nuova passione sportiva.



La Città di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni anche quest’anno propongono la manifestazione settembrina che prenderà piede nel centro cittadino, in quell’area pedonale che tanto si adatta ad ospitare momenti di incontro per i saluzzesi, e non solo. Soprattutto, l’Amministrazione e l’Ente ritengono importante che questo evento sia riconosciuto come uno degli appuntamenti centrali del SETTEMBRE SALUZZESE, in quanto momento di socialità ed educazione per giovani e giovanissimi.



I visitatori potranno sperimentare le diverse discipline e conoscere gli atleti che si fanno portavoce delle Terre del Monviso nelle competizioni a livello nazionale e non solo.



Le aree interessate dalla manifestazione saranno: Corso Italia, via Ludovico II, rialzo di Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, via Silvio Pellico.



Le Associazioni Sportive aderenti:

1. PALLACANESTRO ABA SALUZZO

2. VELO ESPERIA PIASCO

3. FIGHT CLUB SALUZZO

4. PISCINA COMUNALE DI SALUZZO

5. MOVE DIVERTIRSI BALLANDO

6. SCUOLA DANZA PICCAT

7. SCUOLA DI DANZA RELEVE’

8. SKT MONVISO KUNG FU

9. GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS

10. PIAN MUNE’

11. BOCCIOFILA AUXILIUM SALUZZO

12. OLIMPIC SALUZZO 1957

13. SHOTOKAN RYU

14. TENNIS CLUB SALUZZO

15. ATLETICA SALUZZO

16. VOLLEY SALUZZO

17. SALUZZO CALCIO 1901

18. RUGBY SALUZZO

19. TEAM FURY

20. TANGO INDIPENDENTE

21. SCI CLUB MONVISO

22. ANIMAZIONE MOTORIA SORRISO



E anche per questa edizione non mancherà l’estrazione finale con i premi per i più piccoli.