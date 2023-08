Boves: sabato 9 settembre apputamento con la “Hat Sanremo-Sestriere"

Sabato 9 settembre a Boves si terrà la 15esima edizione della “Hat Sanremo-Sestriere” la manifestazione sportivo-turistica che unisce la voglia di viaggiare alla passione per le due ruote.

L’evento, che ogni anno attira in città oltre 500 centauri da tutta l’Europa, è un viaggio di mototurismo attraverso le Alpi di Liguria e Piemonte che ha come obiettivo far riscoprire i percorsi più suggestivi attraverso le Alpi occidentali. Si svolgerà dal 8 al 10 settembre con partenza da Sanremo e farà sosta a Boves la sera di sabato 9 settembre, per poi proseguire il giorno seguente verso Sestriere, tappa finale, domenica 10 settembre.

In città si prevede l’arrivo di oltre 550 motociclisti che faranno tappa a Boves. Come ogni anno i centauri arriveranno in piazza Italia a gruppetti per potersi gustare una golosa cena preparata dalle Proloco di Sant’Anna e dei Santi Coronati.

Spiega l’assessore Raffaella Giordano: “Ancora una volta gli instancabili gruppi di volontari bovesani hanno accolto con entusiasmo e passione la proposta del Comune offrendo il loro aiuto prezioso. Senza ognuno di loro, portare avanti queste iniziative di promozione del territorio non sarebbe possibile!”.

Per tutta la serata musica a volontà con il Dj Emanuele Schiffer che proporrà un vasto repertorio che ripercorrerà le hit più celebri degli anni 80-90.Appuntamento sabato 9 settembre dalle ore 19 alle ore 23 in piazza Italia a Boves per incontrare i partecipanti e ammirare le motociclette più belle e curiose di sempre.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sabato 9 settembre dalle ore 14,00 alle ore 24,00 (e comunque non prima della conclusione della manifestazione), la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia, nell’area compresa tra le fioriere ed il monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.