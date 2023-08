Raduni estivi Fidal Piemonte, oltre 200 ragazzi si allenano a Mondovì

Concluso il primo ciclo dal 23 al 28 agosto, lunedì è iniziato il secondo turno del raduno regionale Fidal, che durerà sino al 2 settembre. È una tradizione che va avanti, ininterrottamente, dal 1999, anno di costruzione della pista “Fantoni Bonino”.

A fare gli onori di casa l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo del presidente Boselli, con il supporto logistico e amministrativo.

Quest’anno, oltre ai gruppi del settore Velocità e Ostacoli, agli ordini rispettivamente dell’ex azzurro Marco Menchini e di Luca Chirio, sono presenti anche gli atleti dei settori Salti/Prove multiple e dei Lanci, coordinati da Valeria Musso e da Maria Marello supportati dai tutor “olimpici” Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich.

Anche la discobola azzurra Daisy Osakue – campionessa italiana in carica, detentrice del record italiano e reduce dal 12° posto ai campionati Mondiali di Budapest – ha voluto essere presente anche, se solo per un giorno, di partenza per Shenzhen, in Cina, dove disputerà l’ultima tappa della Diamond League.

È stata riconfermata anche la novità del “mini raduno” di tre giorni riservato agli atleti della categoria Ragazzi (di prima e seconda Media), tenuto dall’istruttore Samuel Agostino che ha saputo brillantemente coinvolgere gli atleti e trasferire loro le nozioni tecniche.

Nello staff regionale era presente anche il tecnico dell’Atletica Mondovì Martina Pesce.

In tutto, oltre 200 atleti e 20 tecnici societari provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta (ma anche alcuni da Toscana e Lombardia) partecipano al collegiale, ospitato presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo di stage. Nello stesso periodo in altura, a Sestriere, si sta svolgendo il raduno riservato alla Marcia e alla Mezzofondo.

Nella serata di lunedì 28, il sindaco Luca Robaldo e l’assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno hanno voluto portare il loro tradizionale saluto a nome della città alla presidente regionale Fidal Clelia Zola e al fiduciario tecnico piemontese Alfonso Violino.

Clelia Zola: «Un progetto che cresce ogni anno»

«Questa non è una tradizione che si ripete, ma un progetto che cresce ogni anno in qualità e quantità», commenta la presidente regionale Clelia Zola che quest’anno ha voluto essere di persona a Mondovì per salutare la partenza del primo gruppo legato alla velocità e ostacoli e l’arrivo di saltatori e lanciatori. «Il mio grazie e quello del comitato regionale va all’Atletica Mondovì nelle persone del presidente Boselli e del segretario Priale, all’Amministrazione comunale, al sindaco Robaldo e al suo assessore allo sport Terreno e all’hotel Commercio nella persona dell’insostituibile Emanuele. La Fidal Piemonte sta conoscendo un momento felice per quanto riguarda la crescita del numero delle società ma soprattutto di tesserati e delle manifestazioni organizzate. La base sempre più ampia ha fatto sì che anche ai campionati italiani delle varie categorie il numero delle medaglie sia cresciuto, così come il numero di atleti in maglia azzurra. Questo non vuol dire che tutto sia facile, ma la passione e l’entusiasmo che continuano ad accompagnarci rappresentano la certezza che insieme potremo ancora sognare di raggiungere traguardi importanti».

Fabio Boselli: «Esperienze che segnano»

Commenta così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: «Ci fa enormemente piacere poter proseguire questo progetto ormai ultraventennale. È davvero bello vedere tanti ragazzi faticare in campo e sulle pedane, sempre con il sorriso. Sono esperienze capaci di lasciare il segno. Un plauso va fatto a tutti i tecnici responsabili di settore e ai tutor Nicola Vizzoni (argento nel martello a Sidney 2000) e Claudia Coslovich (detentrice del record italiano di giavellotto) per l’impegno profuso e la dedizione».