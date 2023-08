Il rifugio Dante Livio Bianco celebre i 60 anni con una camminata

Una camminata celebrerà sabato 2 settembre il sessantesimo anniversario dell’inaugurazione del rifugio Dante Livio Bianco.



L’iniziativa, inserita nell’ambito delle celebrazioni “1943-2023: ora e sempre Resistenza” è stata curata in particolare dalla sezione cuneese del CAI.

Il ritrovo è previsto alle 8 a Sant’Anna di Valdieri, presso la vecchia sede dell’Ufficio postale. Da lì si salirà al rifugio, dove il presidente della Sezione, Paolo Salsotto, terrà una breve commemorazione.



Chi volesse pranzare al rifugio dovrà prenotare direttamente allo 017197328.



Nel caso in cui la camminata venisse rimandata per maltempo, se ne darà comunicazione sul sito www.caicuneo.it.