Lpm Bam Mondovì: la schiacciatrice Kristin Lux è arrivata in Italia!

Finalmente è arrivata! Kristin Lux, la neo schiacciatrice statunitense della Lpm Bam Mondovì, è atterrata da poco (13,45) all'aeroporto Sandro Pertini di Torino e in questi minuti sta raggiungendo in auto Mondovì. L'arrivo, inizialmente previsto per ieri pomeriggio, è slittato a oggi. Un ritardo di oltre due ore di un volo nazionale, infatti, ha costretto la società della presidente Alessandra Fissolo a riprogrammare il volo per condurla in Italia.

Partita ieri notte da Chicago, la Lux ha raggiunto lo scalo tedesco di Francoforte, da qui è salita su aereo diretto per Torino, non prima di aver spedito un messaggio ai suoi nuovi tifosi. L'attesa, dunque, è finita e ora la bionda schiacciatrice del Puma può concretamente iniziare la sua nuova avventura italiana. Sbrigate alcune formalità burocratiche, Kristin Lux da domani si metterà a disposizione dell'allenatore Marco Gazzotti.