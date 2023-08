(Adnkronos) - L’attore Daniel McVicar, attraverso il management, smentisce di essere stato "bocciato" per il cast del 'Grande Fratello'. La notizia, che circola in rete da qualche giorno viene definita una "fake news". L’attore chiede formalmente di smentire tali notizie e si riserva di agire nelle sedi opportune, per tutelare la sua immagine, contro chi continua a diffonderle.