Malgioglio come Arisa cerca marito: "Belloccio e che ami il mio ciuffo"

(Adnkronos) - Malgioglio come Arisa cerca l'anima gemella. "Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni" scrive l'artista su Instagram scimmiottando con ironia l'annuncio social della cantante di ieri. E non possono mancare, ovviamente, i requisiti. Il futuro marito dovrà essere "piacente un po' ricco, belloccio" e "a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo...". "Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un diva, indiscussa , solare, gioiosa smaniosa, simpatica perfetta e un po ' rompi.....Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi d'umore. Vietato russare. Esclusi perditempo". "P.s. niente fedeltà... da parte mia s'intende" precisa.

"Come mai non sei nudo? Così non vale" commentano su Instagram, sottolineando come il post sia "molto più elegante di quello di Arisa". "Io mi candido" scrive 'littlehiltonboy' e sono in tanti a girare lo sfottò agli amici/futuri candidati tanto che i 'Mi piace' si moltiplicano e il post diventa subito virale.