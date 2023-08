A Pagno inaugurato il "Salotto dell Valle Bronda"

Sabato 26 agosto a Pagno, in via Caduti Liberazione 8, ha inaugurato al pubblico il “Salotto della Valle Bronda”. Uno spazio culturale innovativo, che sarà sia luogo di consultazione, lettura, prestito e scambio di libri e volumi, sia centro di aggregazione ed incontro per piccini, giovani ed anziani con in cantiere diversi laboratori e momenti d’incontro e crescita. Negli ampi spazi, concessi e messi a disposizione del Comune di Pagno, trovano spazio una biblioteca, un’area relax, uno spazio bimbi ed un’aula dedicata.

Il “Salotto” ha una sede fisica in Pagno, ma un cuore esteso a tutta la Valle Bronda, la cui comunità ha risposto con interesse ed entusiasmo al progetto, partecipando numerosa all’inaugurazione e collaborando con donazioni numerose.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Tanta gente, che ci ha regalato emozioni, apprezzamenti e consigli. Adesso, la sfida inizia: rendere questo meraviglioso spazio vivo e vissuto”, spiegano i responsabili.

Un sogno, quello del gruppo Cultura in Movimento, che prende vita anche grazie alla preziosa collaborazione con le Pro Loco di Pagno e di Brondello, oltre che per merito della fiducia e della stretta collaborazione del Comune di Pagno, della sua amministrazione e del Sindaco Domenico Giusiano.

Oltre che ad alcuni amministratori della Valle Bronda, al parroco di valle Don Beppe ed ai rappresentanti delle associazioni locali, ha voluto presenziare in rappresentanza della Regione Piemonte, il consigliere regionale Franco Graglia.