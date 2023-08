Autotrasporto merci: "Dal black out dei valichi alpini conseguenze disastrose per l’economia nazionale"

"Il sistema logistico nazionale si trova da tempo in seria difficoltà e a farne le spese sarà l’intera economia italiana che, lentamente, vedrà indebolire i commerci da e per l’amata penisola se non ci si appresta ad intervenire in maniera rapida".

E’ la denuncia che arriva da Astra Cuneo, associazione di autotrasportatori, all’indomani che commenta le ultime nuove riguardanti il sistema viario piemontese e i collegamenti con la Francia e l’Europa.



Com’è noto, nella giornata di domenica 27 agosto nel territorio del Comune francese di Saint-Andrè en Savoie una frana ha interessato l’autostrada francese A43 in direzione del Traforo del Frejus , comportando la sua chiusura a tempo indeterminato a tutti i veicoli pesanti. Tutto questo a pochi giorni dalla chiusura programmata del tunnel del Monte Bianco, il cui traffico, nelle intenzioni, si sarebbe dovuto spostare proprio sul Traforo del Frejus.



Una situazione che preoccupa i vertici di Astra Cuneo, a partire dal suo presidente Ennio Tonoli. "Fino a che le istituzioni non affronteranno in maniera decisa e coordinata la questione dell’attraversamento dei valichi alpini, e più in generale dell’intero sistema infrastrutturale nazionale, garantendo appieno il principio della libera circolazione delle merci, le nostre imprese saranno seriamente minacciate. Le merci si muovono per la stragrande maggioranza dei casi su gomma e le Alpi sono necessariamente punto di attraversamento per collegare il Bel Paese al resto d’Europa e, per quanto riguarda in particolare la provincia di Cuneo, la Francia. Ventimiglia, Colle della Maddalena, Fréjus, Monginevro, Sempione, Monte Bianco, San Gottardo, Brennero e Tarvisio sono nomi noti a chi si occupa di logistica e trasporti, in quanto trattasi delle infrastrutture su cui circola la nostra economia e su cui quotidianamente gli autotrasportatori transitano svolgendo la loro fondamentale attività".



Già gravemente minacciato dalla concorrenza sleale di vettori stranieri, il settore risulta così ulteriormente indebolito, specie nell’area del Nord Ovest, da "un sistema infrastrutturale che – prosegue Tonoli – pare ragionare sulle singole posizioni e non prevedere invece un serio programma di coordinamento che possa dare risposte concrete alle nostre imprese". "Basta un imprevisto e tutto si ferma – prosegue il presidente –, e si lascia all’ingegno di ognuno di noi tentare di trovare una soluzione non sempre possibile o che comunque comporta un aumento di costi e un allungamento dei tempi di consegna".



“È bene ricordare ogni tanto che l’autotrasporto merci e le imprese che rappresentiamo svolgono non soltanto un servizio essenziale ma anche indispensabile e tangibile nella nostra quotidianità, fondamentale per soddisfare le nostre esigenze, sia individuali che collettive - ricorda il segretario generale dell’associazione provinciale Gabriele Bracco –. Le merci arrivano sugli scaffali dei supermercati perché un tir e un autista le hanno portate fino a lì; il lavoro degli autotrasportatori è diventato sempre più complicato. E pur, se si muove, l’economia italiana è anche grazie al nostro settore - prosegue Bracco -. Divieti di transito, costi proibitivi delle infrastrutture, cantieri autostradali e, ciliegina sulla torta, dissesto idrogeologico sono minacce serie e concrete che pendono sulle teste degli autotrasportatori”, afferma il segretario generale.



“La manutenzione delle nostre infrastrutture è assolutamente necessaria e doverosa – riprende il presidente di Astra Cuneo –, ritengo però che dovrebbe avvenire in un quadro programmatico che contempli un coordinamento migliore tra le varie infrastrutture che consentano di avere pronti antidoti ad eventi straordinari come quello avvenuto nei pressi del Frejus. Quello dei valichi alpini non è e non può essere un tema da gestire sui tavoli nazionali. Chiediamo pertanto alle istituzioni ed alla politica di mettere al centro del dibattito tali argomenti, nel tentativo di risolvere un problema che risulterebbe salvifico sia per il sistema logistico ma anche per l’intera economia nazionale".

IL VIDEO DELLA FRANA IN TERRITORIO FRANCESE