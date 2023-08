"Cinema in piazza: nostalgia ‘50" ad Alba con Grease

Venerdì 8 settembre dalle 18 alle 23, si potrà vivere un'esperienza indimenticabile in Piazza Pertinace ad Alba.

Gli ingredienti saranno la proiezione del film "Grease" su maxischermo in piazza alle ore 21, mentre fin dalle 18 insegnanti qualificati e studenti della scuola di danza “Ballet Dream School” mostreranno le iconiche coreografie tipiche del film.

Sarà un'occasione per indossare abiti a tema, fiocchi colorati tra i capelli e ballare sulle note del Rock 'n' Roll, pertanto dress-code gradito!

L’appuntamento rappresenta un'opportunità unica per rivivere l'atmosfera degli anni '50, creare ricordi indimenticabili e socializzare con amici e familiari: l'ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo, l’evento verrà ridimensionato presso lo Spazio DOM in via Giacosa 7 (dietro al cinema).

La serata fa parte del progetto #giovanialcentro, promosso dalle parrocchie di San Lorenzo, cattedrale della Diocesi di Alba, di San Giovanni e dei Santi Cosma e Damiano, insieme a numerosi partner tra cui il Comune di Alba, il Consorzio socio-assistenziale e diverse associazioni del territorio.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando ‘Giovani in Contatto’, si pone l’obiettivo di valorizzare i più giovani attraverso percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva. Sfruttando gli spazi messi a disposizione dalle parrocchie, il progetto intende offrire momenti di aggregazione e socializzazione per i più giovani che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno visto ridurre di molto le opportunità.

L’evento, che gode anche di una sponsorizzazione da parte di Banca D’Alba, è il risultato di un percorso formativo che i giovani dello staff organizzativo hanno frequentato con i project manager dell’Associazione Turismo in Langa per imparare le tecniche di organizzazione di eventi.